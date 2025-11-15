Crea malcontento tra commercianti e residenti del Municipio 2 di Bari il progetto BRT, la cui cantierizzazione è già iniziata, e cioè il nuovo sistema di Bus Rapid Transit che ha l’obiettivo di rivoluzionare il trasporto pubblico locale, rendendolo elettrico, veloce e sostenibile con la realizzazione di quattro linee principali con corsie preferenziali, mezzi elettrici lunghi 18 metri e fermate tecnologicamente avanzate. A preoccupare i commercianti e i residenti, che da tempo aspettano il piano sosta promesso dall’amministrazione comunale, è la massiva perdita di posti auto. Un centinaio di manifestanti hanno protestato sullo spartitraffico centrale fra via Sturzo e viale Papa Giovanni XXIII, a Bari.