Un altro grande traguardo per l’Istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari con il giovanissimo ricercatore e medico oncologo, il dott. Alessandro Rizzo, che si conferma per il quarto anno consecutivo tra i ricercatori più influenti al mondo, nella World Top 2% Scientists 2025, classifica pubblicata dall’Università di Stanford. A soli 35 anni, con un H Index di 62 (dati Scopus) e 298 pubblicazioni internazionali, il dott. Rizzo è nel top 1% mondiale nel settore Oncologia e Carcinogenesi, al 93° posto su oltre 355.000 autori. Un risultato che conferma la qualità della ricerca dell’Istituto multidisciplinare, innovativa e centrata sul paziente.

