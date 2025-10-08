Condanne a pene comprese tra i 5 anni e 8 mesi ed i 6 anni e 7 mesi di reclusione, sono state inflitte nei confronti dei sei detenuti minorenni, ritenuti responsabili dei disordini avvenuti nel carcere minorile “Fornelli” di Bari, nel marzo scorso. La sentenza è stata emessa dal Tribunale dei Minori del capoluogo, al termine del processo celebrato con rito abbreviato.

Sette in totale gli imputati alla sbarra, ma uno di loro ha scelto la via del dibattimento. Le accuse, contestate in concorso, erano di sequestro di persona, resistenza a pubblico ufficiale, tentata evasione e furto aggravato. Il reato di sequestro di persona, nei confronti di due agenti della Polizia Penitenziaria, è stato dichiarato improcedibile per assenza di querela, mentre quello di furto è stato invece riqualificato in rapina.

I fatti risalgono alla sera del 9 marzo 2025 quando, intorno alle 20.30, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, i giovani detenuti, durante un tentativo di evasione di massa (poi fallito), avrebbero dato vita ad una rivolta, incendiando lenzuola, strappando i fili dei telefoni e danneggiando tablet, televisori, telecamere ed una ricetrasmittente.

In quell’occasione, due poliziotti penitenziari in servizio sarebbero stati aggrediti con calci, pugni e morsi, e quindi derubati delle chiavi dei cancelli della struttura. Uno dei protagonisti dei disordini, avrebbe anche gettato dell’alcool sui due agenti, minacciando di dar loro fuoco. In seguito, gli stessi vennero richiusi nello stesso corpo di guardia.

A causa della violenta aggressione, i due poliziotti della Penitenziaria rimasero feriti. Uno di loro riportò un trauma cranico, con prognosi di sette giorni, l’altro un trauma da costrizione del collo ed una escoriazione da morso a una mano, con prognosi di dieci giorni.

Dopo i gravi disordini, i sette detenuti, tutti di età compresa tra i 16 ed i 17 anni, furono trasferiti in altri istituti di pena. Con loro – in base a quanto emerso dalle indagini – avrebbero agito anche due maggiorenni.