L’assessore Sebastiano Leo scrive ai maturandi il giorno prima degli esami:

«Care ragazze e cari ragazzi,

state per affrontare uno dei momenti più significativi del vostro percorso: l’Esame di Stato. È un passaggio tanto atteso quanto temuto, carico di emozioni, che segna simbolicamente la conclusione di un lungo cammino di studio e di crescita personale.

È naturale sentirsi ansiosi, preoccupati, emozionati. La maturità rappresenta per molti la prima vera sfida, un banco di prova che lascia il segno. È un’esperienza che porterete sempre con voi e che tornerà spesso in mente: ricorderete i giorni prima dell’esame, il timore di non farcela, il coraggio che avete trovato, la determinazione con cui avete continuato a studiare. In quei ricordi troverete la forza e la motivazione per affrontare nuove sfide, che siano un percorso universitario, un lavoro, o altro.

Qualunque sarà la vostra scelta, saprete di poter contare sulle vostre forze. Ricordate quando avete imparato a camminare o ad andare in bicicletta senza le rotelle? Non ricordate la fatica e la paura, ma oggi sapete farlo senza esitazioni. Così è la vita: un atto continuo di coraggio. Questo è il vostro primo grande esame, affrontatelo con coraggio. Dopo, scoprirete che siete in grado di superarne molti altri.

Questa è un’occasione per misurarvi con voi stessi. Avete studiato, vi siete impegnati, e questo impegno vi sarà riconosciuto.

Oggi avete la possibilità di esprimere il vostro talento. Ma il talento, per emergere, ha bisogno di preparazione, di libertà interiore, di capacità di scegliere. E la vera libertà, cari ragazzi, si conquista con la cultura. È la conoscenza che vi renderà sicuri di voi stessi, consapevoli, capaci di scegliere il vostro futuro. Per questo spero che la fame di sapere vi accompagni sempre.

La scuola vi ha accompagnati lungo questo cammino, con gli insegnanti e le famiglie al vostro fianco, per guidarvi e sostenervi. Ricordate: non siete soli. Né ora, davanti agli esami, né domani, quando vi troverete a navigare nel mare aperto del futuro.

È normale guardare avanti con un po’ di timore, ma non lasciate che vi blocchi. Le difficoltà non mancheranno, ma neppure gli strumenti per superarle: la volontà, le competenze acquisite, e soprattutto la vostra passione. Mettetela in tutto ciò che fate: nello studio, nel lavoro, nella difesa dei vostri diritti. Vivete con passione: senza, la vita perde sapore.

Con fiducia e con un grande augurio per ciò che vi attende, vi saluto sperando che queste parole vi accompagnino, soprattutto quando sarete lì, di fronte alla commissione d’esame, e penserete: “Sono qui, posso farcela!”

Coraggio!».

Con queste parole l’assessore all’istruzione Sebastiano Leo rivolge i suoi auguri agli studenti pugliesi alla vigilia dell’esame di maturità.