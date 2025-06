Nessuna banca è al sicuro con la banda della marmotta a piede libero. L’ennesimo episodio è avvenuto nella notte del 2 giugno, questa volta a Terlizzi. Ignoti, poco dopo le 3 e mezza, hanno fatto saltare lo sportello automatico della filiale dell’Unicredit in largo Pappagallo con una doppia deflagrazione. Ingenti i danni che hanno riguardato sia l’istituto di credito che alcune auto parcheggiate nei pressi dello sportello. Il doppio boato ha spaventato, e non poco, i residenti della città dei fiori nel cuore della notte. Sull’eventuale bottino e l’identità dei componenti della banda, sono in corso le indagini da parte dei carabinieri. Acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza della banca. Al lavoro anche la Scientifica. Sul posto, poco dopo il colpo, è arrivato il sindaco di Terlizzi Michelangelo De Chirico, il quale ha parlato di “criminali organizzati, come purtroppo sta accadendo in tante altre città della Città Metropolitana” di Bari, in riferimento ai recenti assalti con la tecnica della marmotta registrati a Conversano, il 19 maggio scorso, e a Corato nove giorni prima. L’assalto con esplosivo è ormai una consuetudine tra le province di Bari, BAT e Foggia, senza distinzioni. Poche ore prima, all’alba di domenica 1 giugno, un altro colpo è stato registrato ad Orta Nova, nel Foggiano, in pieno centro. Nel mirino l’istituto bancario BPM di piazza Pietro Nenni. L’ordigno è stato inserito all’interno della fessura dell’erogatore attorno alle 5 del mattino. In questo caso i ladri sono fuggiti a mani vuote, il colpo non è riuscito. Indagano i carabinieri. Una lunga lista di episodi che tiene in apprensione banche e uffici postali ormai da molto tempo. Anche nella BAT è stato registrato un caso simile nella notte, ed in particolare a Barletta dove ignoti hanno tentato di forzare – con arnesi da scasso – lo sportello della BCC Appulo Lucana in via Giulini, in periferia. Nessuna esplosione e tentativo fallito. L’atm attualmente è fuori uso. Sull’episodio indaga la polizia.