È il giorno del silenzio e delle lacrime a Mariotto. La piccola frazione alle porte di Bitonto, si è riunita nel dolore, questo pomeriggio, in occasione dei funerali di Lucia Chiapperini, la 74enne massacrata dal marito, Vincenzo Visaggi, a colpi di forbici, lo scorso 18 aprile, nella loro abitazione.

Le esequie sono state celebrate alle 16 nella chiesa della Madonna dell’Addolorata dal parroco del borgo, don Francesco Ardito. Presenti alla cerimonia, tanti parenti, amici e conoscenti della donna, che si sono stretti attorno ai suoi familiari, ancora sgomenti per un brutale fatto di sangue che ha sconvolto l’intera comunità locale.

Una comunità raccolta oggi in un rispettoso silenzio, per tutta la durata della celebrazione, rotto solo da un lungo ed emozionante applauso, che ha accolto il feretro all’uscita della chiesa, mentre decine di palloncini bianchi venivano liberati in cielo.

L’addio di Mariotto alla povera Lucia, conosciuta e stimata da tutti nella frazione bitontina, che così ha voluto renderle omaggio per l’ultima volta. Un segno di vicinanza così come quello arrivato dal comune di Bitonto, dove il sindaco, Francesco Paolo Ricci, ha proclamato per la giornata di oggi il lutto cittadino, con bandiere a mezz’asta esposte presso la sede del Municipio ed in tutti gli edifici pubblici. Una solidarietà, nei confronti dei familiari della donna, che si è manifestata anche nei giorni successivi al brutale delitto, con una serie di iniziative, culminate il 29 aprile scorso con un corteo silenzioso che ha attraversato le vie di Mariotto, per chiedere rispetto, giustizia e memoria nei confronti di Lucia, ennesima vittima di femminicidio.