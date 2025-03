Il Consiglio comunale di Bari ha approvato oggi, con 27 voti favorevoli, la nomina di Silvana Calaprice a Tutore civico per la tutela dei Diritti dell’Infanzia. Il Comune si dota così di una figura di garanzia, stimolo e promozione, prevista dall’articolo 44 dello Statuto comunale, che avrà il compito di vigilare sul rispetto dei diritti dei minori da parte dell’amministrazione e di altri soggetti attivi nella comunità.

Secondo quanto stabilito dallo Statuto, il Tutore civico opera in piena autonomia e, per tutta la durata del mandato, non può ricoprire cariche politiche o appartenere a movimenti di ispirazione politica. Il suo incarico è legato alla durata del Consiglio comunale che lo ha eletto e termina con la proclamazione dei nuovi consiglieri.

Silvana Calaprice, già in carica negli ultimi mesi della scorsa consigliatura, è stata ordinaria di Pedagogia generale e sociale presso il Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia e Comunicazione dell’Università degli Studi Aldo Moro di Bari.

“Ringrazio tutto il Consiglio comunale per avermi rinnovato la fiducia”, ha dichiarato Calaprice. “Il mio obiettivo è riprendere il lavoro avviato, collaborando con istituzioni pubbliche e private, associazioni e assessorati, per ampliare i processi di attenzione non solo verso l’infanzia, ma anche l’adolescenza”.

Questa nomina conferma l’attenzione dell’amministrazione barese verso le politiche di tutela dei minori, promuovendo un’azione costante a garanzia dei loro diritti.