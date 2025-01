Un innovativo progetto della breast unit che consente la ricostruzione del complesso areola-capezzolo per le donne che, dopo l’intervento chirurgico per l’asportazione del tumore, hanno già affrontato la ricostruzione della mammella. È questo il progetto dell’Istituto oncologico di Bari finanziato dalla sezione pugliese della Komen. L’intervento di chirurgia plastica e ricostruttiva si avvale di una innovativa protesi in nichel e titanio, da impiantare sotto pelle, che garantisce la permanente proiezione del capezzolo e assicura morbidezza e flessibilità dell’areola. L’unità operativa di chirurgia plastica e ricostruttiva dell’Istituto Tumori di Bari, diretta da Maurizio Ressa, ha eseguito negli ultimi 2 anni più di 50 interventi di ricostruzione areola-capezzolo e, sull’argomento, ha all’attivo già una pubblicazione sulla rivista scientifica Springer. L’impianto di queste protesi e le sedute di dermopigmentazione, ad oggi, sono prestazioni sanitarie extra-LEA, cioè non comprese nei livelli essenziali di assistenza. Grazie alla donazione della Komen, l’Istituto Tumori di Bari sarà nelle condizioni di assicurare tali interventi anche alle pazienti in condizioni di fragilità socio-economica.