La Puglia continua a camminare lentamente lungo il percorso dell’economia circolare e della raccolta differenziata. È infatti la sestultima regione d’Italia per percentuale di raccolta differenziata con il 59%, a fronte di una media nazionale del 66,6%, secondo il Rapporto Rifiuti 2024 di Ispra. Sono questi i dati emersi, a Bari, nel corso della IV edizione di Ecoforum “Economia circolare 2030 – Priorità, cantieri e strumenti per raggiungere gli obiettivi europei”, organizzato da Legambiente Puglia. Nell’occasione è stato presentato il dossier “Comuni Ricicloni Puglia”, giunto quest’anno alla sua XVI edizione. Nel Barese, i Comuni ‘rifiuti free’ sono tre: Bitritto, Poggiorsini e Sammichele. Carlantino e Volturino i Comuni premiati in provincia di Foggia, Montemesola, Leporano e Laterza quelli in provincia di Taranto. Un focus, quest’anno, sulle città costiere che registrano un aumento del flusso turistico e che hanno un percentuale di raccolta differenziata superiore al 75%: tra queste c’è Trani. Dal dossier è emerso che in quasi tutti i 257 Comuni pugliesi è ormai presente la raccolta differenziata e che, nonostante un lieve incremento rispetto allo scorso anno, il territorio nel suo insieme ancora non raggiunge il 65% di raccolta differenziata. Riflettori ancora accesi però sull’impiantistica debole: è infatti necessario incrementare il numero degli impianti, diventando così competitivi rispetto al resto del Paese.