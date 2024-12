Momenti di paura, ieri sera, nel centro di Bari, dove un giovane è stato accoltellato in Piazza Umberto. La vittima è un 20enne, addetto alla sicurezza del villaggio di Babbo Natale, allestito in occasione delle festività natalizie. Il ferimento sarebbe avvenuto al culmine di violento litigio con un uomo di 50 anni che, in base a quanto emerso, avrebbe cercato di entrare nel villaggio, prima di essere bloccato dall’addetto alla sicurezza.

Scoppiata la lite, vittima e aggressore si sarebbero affrontati con schiaffi e spintoni, fino a quando il 50enne avrebbe sferrato una coltellata all’addome del ragazzo.

Il ferito è stato soccorso dagli operatori del 118 e trasferito al Policlinico di Bari: fortunatamente non è in pericolo di vita. Ancora da chiarire i motivi che hanno innescato la violenza.

Secondo una prima ricostruzione, l’aggressione sarebbe scattata a seguito di una presunta richiesta di denaro rivolta dal 50enne all’uomo travestito da Babbo Natale, alla quale è seguito l’intervento del vigilantes.

L’aggressore è stato bloccato poco dopo il fatto dagli agenti della Polizia Locale e condotto presso la sede del Comando per accertamenti. Durante l’interrogatorio, l’uomo sarebbe stato colto da un malore e sarebbe stato condotto a sua volta in ospedale. Sull’episodio sono in corso le indagini della Polizia Locale di Bari.