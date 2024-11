Un videogioco quale strumento educativo per imparare a riconoscere e prevenire i principali rischi presenti nei luoghi di lavoro, a casa, a scuola e, da quest’anno, anche su strada. INAIL, REGIONE PUGLIA e ACI puntano sulla Scuola per rafforzare il sistema regionale della prevenzione e della sicurezza negli ambienti di lavoro. È stata presentata la VII edizione de “Gli ScacciaRischi: le olimpiadi della prevenzione”, il progetto-concorso destinato a tutti gli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado della Puglia, volto a stimolare una profonda riflessione sul fenomeno infortunistico, sui rischi che ci circondano e sulle precauzioni da utilizzare per evitare che si trasformino in danni per la salute. Alla scorsa edizione hanno aderito 61 Istituti con la partecipazione di circa 21.000 studenti. Nel corso delle sei edizioni sin qui realizzate sono oltre 60.000 gli studenti pugliesi coinvolti nel progetto.