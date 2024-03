Medici, operatori e volontari a disposizione dei cittadini con consulenze specialistiche gratuite. L’Associazione metropolitana di Bari della Lilt, la Lega Italiana per la lotta contro i tumori, scende ancora una volta in campo in occasione della “Settimana nazionale della prevenzione oncologica (SNPO) 2024”, in programma da sabato 16 a venerdì 22 marzo. Tante le iniziative promosse in collaborazione con il Comune del capoluogo pugliese con l’obiettivo di informare e divulgare la cultura della prevenzione e aumentare la consapevolezza che è, e rimane, la vera arma vincente per sconfiggere il cancro.