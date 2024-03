Avvicinare le donne, di qualsiasi età e formazione, all’intelligenza artificiale, facendole entrare in contatto con aziende virtuose che cercano talenti in Puglia in ambito tecnologico e digitale. Con questo obiettivo nasce a Bari Puglia Women AI, il primo bootcamp di programmazione web completamente al femminile, realizzato da Puglia Women Lead e ospitato dalla Regione Puglia nel padiglione 152 della Fiera del Levante dal 22 al 24 Marzo. Le partecipanti potranno imparare a sfruttare al massimo le intelligenze artificiali generative come ChatGPT, ormai competenza imprescindibile in qualsiasi ambito, apprendere nozioni di base e applicarle a progetti che verranno premiati alla fine dell’evento, lavorando in team, seguite da professionisti esperti che osserveranno le partecipanti, identificando chi si sarà distinta per proattività, collaborazione, creatività e velocità di apprendimento.