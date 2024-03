Stop per almeno un mese ai treni che collegano la Puglia alla Capitale. Lo comunica Rete Ferroviaria Italiana che, con una nota, informa che resta sospesa la circolazione ferroviaria tra Foggia e Benevento sulla linea Foggia-Caserta, a causa della frana sui binari avvenuta due giorni fa tra le stazioni di Ariano Irpino e Montecalvo.

Secondo le previsioni dei tecnici di RFI, ci vorranno non meno di 30 giorni per ripristinare la linea. Dunque, almeno fino alla data del 14 aprile, i pugliesi non potranno raggiungere in treno la Campania, e quindi anche Roma, né da Bari, né da Lecce né da Foggia, con notevoli disagi per i pendolari.

Resta attivo un servizio di bus sostitutivi tra Foggia e Benevento ma sono comunque a rischio gli spostamenti, soprattutto nel fine settimana di Pasqua, quando si calcola che migliaia di pugliesi sarebbero rientrati per le festività o avrebbero raggiunto la Capitale per una gita fuori porta.

Il blocco della linea è attivo dal pomeriggio di martedì 12 marzo, dopo che i tecnici di RFI, impegnati in una ispezione, si sono accorti di alcuni movimenti franosi nei pressi della galleria Starza, e che hanno causato un dissesto in un tratto di circa 250 metri, provocando danni ingenti alla struttura. La circolazione ferroviaria non potrà riprendere prima della completa rimozione dei detriti dai binari e fino a quando non verrà demolito e ricostruito il pozzo di areazione e risistemata la parte strutturale della galleria andata distrutta. Saranno inoltre necessari dei monitoraggi geologici nell’area interessata, per ragioni di sicurezza.

Durante il periodo dell’interruzione sono stati predisposti degli autobus nelle stazioni di Foggia e di Benevento che garantiranno il trasporto tra le due città, nel tratto dissestato. Una volta oltrepassata la frana, si potrà proseguire con altri treni, ma con tempi di viaggio però decisamente più lunghi. Trenitalia fa sapere che è possibile, tuttavia, rinunciare o riprogrammare il viaggio. Tutte le informazioni sulle modifiche alla circolazione ferroviaria sono disponibili nelle stazioni e nella sezione Infomobilità del sito di Trenitalia.