Violenta aggressione questa mattina a Bari, e precisamente in piazza Umberto. Un uomo di circa 50 anni è stato accoltellato. L’aggressione è avvenuta sul vialone che unisce i due tratti di via Sparano, nei pressi della grande fontana davanti all’ateneo universitario. Avviate le indagini, sul posto è intervenuta la Polizia Locale. L’uomo, di nazionalità italiana, è stato soccorso dal 118 e poi trasportato in ospedale. Le ferite non sarebbero gravi e dunque la vittima non sarebbe in pericolo di vita. Sul luogo dell’aggressione c’erano diverse tracce di sangue. Ora si cerca il responsabile del gesto che al momento è riuscito a dileguarsi.