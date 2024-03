A tre mesi dalle amministrative che decreteranno chi sarà il successore del sindaco di Bari Antonio Decaro e dopo diversi tira e molla sulle modalità con cui si sceglierà il candidato, è ufficiale: le primarie del centrosinistra tra Vito Leccese, sostenuto dal Pd, e Michele Laforgia, per La Convenzione, il cartello elettorale formato da partiti e movimenti di centrosinistra, compreso il M5s, si svolgeranno il 7 aprile. A mettere un punto alla questione che ormai rischiava di compromettere seriamente l’unità della coalizione è stato Laforgia che, nonostante le forti preoccupazioni a seguito degli ultimi avvenimenti di cronaca che hanno fatto emergere infiltrazioni della criminalità organizzata anche nella vita politica, oltre che sociale ed economica, della città, ha accettato la proposta del Partito Democratico di allargare la partecipazione a tutti i cittadini.

Grande soddisfazione nel Pd. “Siamo felici che Michele Laforgia e la Convenzione abbiano finalmente convenuto sulla necessità che la scelta del candidato sindaco di Bari avvenga nella forma più aperta e libera possibile, attraverso cioè le primarie, aperte a tutti i cittadini, come sono state fatte fin dal 2005 in Puglia consentendo al centrosinistra di scegliere Nichi Vendola, Michele Emiliano e Antonio Decaro per guidare la Regione e la città di Bari” – ha dichiarato il segretario regionale Domenico De Santis, che conclude specificando come la migliore garanzia contro ogni rischio di inquinamento saranno proprio le migliaia di baresi che parteciperanno, il 7 aprile, alla scelta del loro candidato sindaco.