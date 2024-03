Sarà l’Ing. Raffaele Giampetruzzi il nuovo Coordinatore del Gruppo Regionale Puglia dell’OICE l’associazione di categoria aderente a Confindustria che rappresenta le organizzazioni italiane di ingegneria, architettura e consulenza tecnico-economica. Una nomina arrivata al termine dell’elezione svolta nella sede barese di Confindustria Bari-BAT.

L’OICE raggruppa oggi molte tra le grandi società di ingegneria italiane e la maggior parte delle più qualificate piccole e medie aziende del settore. Costituita nel 1965 a livello nazionale ora punta ad un radicamento sempre più profondo sul territorio considerando anche le importanti sfide di questo periodo storico.

Un ruolo importante di coordinamento per un settore, come quello della consulenza fondamentale se si considera la necessità, per esempio, di tempi rapidi per il PNRR e di tanti altri progetti europei.

