Ancora dipendenti economicamente dagli uomini, dai partner e dalla famiglia, e ancora troppo spesso vittime di violenza. Si parla di donne e in Italia il quadro della loro condizione nella società è ancora molto preoccupante. È quanto emerge dal Rapporto Ombra Cedaw, di cui si è parlato nel corso della tavola rotonda promossa dalla Cgil Puglia e che costituisce un mezzo di controinformazione offerto alla società civile e al contempo una testimonianza delle principali sfide affrontate dalle donne in Italia nella lotta per l’autodeterminazione e per il godimento dei diritti fondamentali. Il documento contiene le problematiche principali identificate dalle autrici che quotidianamente lavorano, fanno volontariato e ricerca per sviluppare pratiche a garanzia delle pari opportunità: dalla tratta e sfruttamento della prostituzione alla partecipazione alla vita politica e pubblica, dall’educazione al lavoro e alle relazioni familiari.