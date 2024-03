Apre un nuovo centro screening mammografico nel cuore di Bari. Si tratta del primo ambulatorio pubblico senologico territoriale ospitato nella sede del distretto unico Asl Bari in via Caduti di via Fani. Alla struttura è stato consegnato l’ultimo dei 14 macchinari che la Regione Puglia ha donato per eseguire test diagnostici preventivi di ultima generazione. Dotato di un mammografo 3d, il centro riqualificato potrà soddisfare il bisogno assistenziale delle donne residenti nei quartieri Madonnella, Libertà, Bari vecchia e Murat.