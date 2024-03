Spaventoso incidente questa mattina sulla strada provinciale 106 che collega Putignano a Gioia del Colle, all’altezza dello svincolo per Acquaviva delle Fonti. Poco prima delle 7 c’è stato uno scontro violento tra un’auto ed un furgone. Il bilancio è di 5 feriti, di cui 4 trasferiti in ospedale in codice rosso. Due dei feriti, quelli a bordo della macchina, sono militari dell’esercito di stanza al battaglione di Altamura: uno è residente a Putignano l’altro a Noci. Le altre tre persone viaggiano sul furgone in direzione Putignano. Per estrarre i feriti dai mezzi è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Sul posto anche i carabinieri di Gioia del Colle e gli agenti di Polizia di Stato del commissariato di Putignano. Dinamica che è al vaglio delle forze dell’ordine. Quattro le equipe sanitarie intervenuto in soccorso. La viabilità ha subito forti rallentamenti durante la mattinata.