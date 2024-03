Realizzare e curare un piccolo orto biologico in modo da comprendere l’importanza nell’alimentazione degli ortaggi e favorire lo sviluppo di un legame affettivo con la natura. Dopo il primo appuntamento dedicato all’olio extravergine d’oliva, continua, a Bitonto, il progetto “Impariamo a mangiare sano” che, dal mese di gennaio, ha portato seicento alunni di scuola primaria tra i verdi paesaggi di Lama Balice, alla scoperta delle sue bellezze e delle sue ricchezze. I ragazzi hanno avuto l’occasione di conoscere gli ortaggi caratteristici del territorio, la loro stagionalità e il modo migliore per coltivarli. In particolare, hanno appreso le varie fasi della coltivazione di broccoli, bietole, lattuga, cicorie, rape, patate e tanti altri prodotti, partendo dalla preparazione del terreno e proseguendo con la messa a dimora delle sementi, la piantumazione delle piantine, la raccolta e, ovviamente, la degustazione. Promossa da Regione Puglia e Comune di Bitonto, in collaborazione con Masseria Lama Balice, l’iniziativa prevede quattro appuntamenti in masseria didattica, uno al mese fino ad aprile. Il prossimo appuntamento a marzo sarà dedicato all’ambiente e darà ai ragazzi l’opportunità di conoscere le caratteristiche naturali, geologiche e storiche di Lama Balice. L’ultimo laboratorio, ad aprile, sarà dedicato all’importanza di mangiare frutta, preferibilmente locale.