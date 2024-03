Una collaborazione sinergica per una progettazione formativa, stage, e formazione continua qualificata ai giovani che intendono inserirsi nel mercato del lavoro: l’Istituto Tecnologico Superiore per la Logistica e la Cisl Puglia hanno siglato un protocollo in cui si impegnano, ognuno per il proprio ambito di attività, ad individuare i fabbisogni di figure professionali nel settore dell’innovazione tecnologica e specifici contenuti formativi di particolare interesse per le aziende.

Il servizio su News24.City.