Ancora una domenica di sangue sulle strade pugliesi. È di tre morti ed almeno quattro feriti il bilancio di altrettanti incidenti avvenuti, nella giornata di ieri, tra le province di Bari e Brindisi.

Il più grave si è verificato in tarda serata sulla provinciale che collega Mesagne a Torre Santa Susanna, nel Brindisino. A perdere la vita due giovanissimi: la 17enne Matilde Chionna, originaria di Latiano, e Matteo Buccoliero, 20enne di Sava. Secondo una prima ricostruzione, i due ragazzi viaggiavano su una Fiat Grande Punto che, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrata frontalmente con una Bmw, guidata da un 32enne di Erchie, rimasto gravemente ferito. A seguito del violento impatto, la vettura con a bordo le due vittime è finita in un terreno, accartocciandosi. I due ragazzi sono morti sul colpo. Rientravano da Oria, dove la 17enne, giovane promessa del volley pugliese, aveva disputato una partita del campionato regionale di serie D contro il Monopoli.

Grave anche l’incidente avvenuto ieri sera, intorno alle 18, tra Santeramo in Colle ed Altamura, costato la vita ad un 47enne di Santeramo: l’uomo, alla guida di un Suv, forse a causa dell’asfalto reso viscido dalla pioggia, ha perso il controllo del veicolo, terminando la corsa in una strada di campagna e rimanendo incastrato nell’abitacolo. Ad accorgersi casualmente del mezzo incidentato è stato un automobilista di passaggio, che ha chiamato i soccorsi, ma all’arrivo dei vigili del fuoco e degli operatori del 118, per la vittima non c’era giù più nulla da fare.

Violento impatto, ieri mattina, anche a pochi chilometri da Gioia del Colle, sulla provinciale 106 che collega a Putignano dove, per cause ancora in corso di accertamento, una Ford Kuga ed una Volkswagen Passat si sono scontrate frontalmente. Feriti i due uomini alla guida, di 36 e 58 anni, trasferiti in codice rosso presso il Policlinico di Bari e l’ospedale “Miulli” di Acquaviva delle Fonti. Altro grave incidente, infine, sulla provinciale 102 tra Turi e Conversano, dove un’auto è uscita di strada, terminando la sua corsa in un terreno, e ribaltandosi su un fianco. L’uomo alla guida è rimasto ferito.