È di quattro persone ferite il bilancio di un rocambolesco incidente avvenuto, nella serata di ieri, nel centro di Bari. Coinvolte due autovetture, una Renault Scenic ed una Alfa Giulietta che, per cause ancora in corso di accertamento, si sono scontrate all’altezza di corso Benedetto Croce, nel quartiere Carrassi.

L’impatto, violentissimo, è avvenuto intorno alle ore 21, in corrispondenza dell’incrocio con via Monfalcone. Secondo una prima ricostruzione, al vaglio della Polizia Locale, la Renault si è scontrata frontalmente con l’Alfa Giulietta, che procedeva nel senso di marcia opposto. Dopo la collisione, la Scenic ha terminato la sua corsa contro una fioriera presente su un marciapiede.

Tra le cause dell’incidente potrebbe esserci l’alta velocità ed una mancata precedenza. Sul posto, gli agenti della Municipale, che hanno effettuato i primi rilievi, i Vigili del Fuoco e gli operatori sanitari del 118, che hanno prestato i primi soccorsi alle persone coinvolte: i conducenti dei due veicoli ed i rispettivi passeggeri.

I feriti sono stati trasportati in ambulanza, con codice rosso, al Policlinico di Bari e all’ospedale “Di Venere” di Carbonara. Nessuno di loro, fortunatamente, è in pericolo di vita. La strada è stata chiusa al traffico per alcune ore, fino alla rimozione dei mezzi incidentati.