Sono almeno 4 i bossoli ritrovati in strada, in via Indipendenza, nel quartiere Libertà di Bari in seguito alla segnalazione di alcuni fori da arma da fuoco trovati sulla finestra di un’abitazione. A dare l’allarme gli inquilini dell’appartamento che si sono accorti alle prime ore della mattina che il vetro dell’infisso era danneggiato e hanno così chiamato il 113. Un foro è stato rinvenuto anche sul lato del frigorifero dell’abitazione, almeno 4 invece quelli sulla saracinesca. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia e la Scientifica. Saranno le indagini a spiegare la dinamica dell’accaduto, ma i colpi d’arma da fuoco potrebbero essere stati fatti esplodere nella notte.