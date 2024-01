Guardare alle prospettive liberali per l’Europa, con un occhio attento alle questioni politiche, economiche e sociali, e definire le strategie comuni per affrontare le sfide europee. Di questo si è parlato nel corso del convegno “Liberali Uniti verso l’Europa” organizzato da Democrazia Liberale, La Casa dei liberali, Liberal Forum, Sistema Paese. Pensato come un momento di confronto, l’iniziativa si inserisce all’interno del percorso che le quattro associazioni hanno deciso di intraprendere insieme con l’obiettivo comune di creare una casa per tutti i liberali italiani.