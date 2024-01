Dopo giorni di ricerca è stato ritrovato, nelle campagne tra Modugno e Bitritto in contrada Cornole di Ruccia, il corpo di Giulia Maffei, la donna di 57 anni scomparsa mercoledì 3 gennaio a Modugno, in provincia di Bari. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale, i carabinieri e la dottoressa Sara Sablone, dell’Istituto di Medicina legale del Policlinico di Bari. In corso le indagini per stabilire le cause del decesso, ma non si esclude che la donna abbia potuto compiere un gesto volontario ed estremo. Non sono stati trovati segni di violenza sul corpo di Giulia. A denunciare la scomparsa era stato il figlio tre giorni fa, preoccupato del suo mancato rientro, e l’ultima volta l’insegnante era stata ripresa mercoledì mattina, intorno alle 11.30, dalle telecamere di un supermercato non lontano dalla sua abitazione in via Fiume a Modugno.