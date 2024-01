Il 2024 non è cominciato nel migliore dei modi dal punto di vista sanitario. Se molti pugliesi sono a letto con febbre e altri sintomi legati all’influenza che, proprio in questi giorni sembra stia raggiungendo il suo picco stagionale, si assiste parallelamente ad un ulteriore aumento dei casi di Coronavirus. A scattare una foto piuttosto chiara della diffusione del virus nella regione sono i risultati dell’ultimo monitoraggio settimanale effettuato dal Ministero della Salute, i cui dati rilevano una nuova impennata dei contagi da Covid-19.

Il periodo di riferimento è quello che va dal 28 dicembre al 3 gennaio, settimana durante la quale si sono registrati 3.713 nuovi casi di positività, contro i 3.507 casi rilevati nei sette giorni precedenti.

Numeri in peggioramento anche dal punto di vista dei decessi: i morti per cause legate al virus, nella settimana del monitoraggio, sono stati complessivamente 22, contro gli otto rilevati nella settimana precedente.

Sotto il profilo ospedaliero, la nuova ondata di contagi sta mettendo in guardia il sistema sanitario regionale, che si sta riorganizzando in vista di un aumento dei ricoveri. È il caso, ad esempio, del Policlinico di Bari che ha deciso di attivare trenta nuovi posti letto in area medica per, per far fronte all’incremento di arrivi al Pronto Soccorso di pazienti Covid o per casi acuti di influenza stagionale.

L’attivazione – hanno fatto sapere dalla Direzione sanitaria del Policlinico – avverrà attraverso la riorganizzazione delle cliniche generali e specialistiche e l’attivazione di ulteriori posti letto al terzo piano di Asclepios 3, il nuovo padiglione dell’ospedale universitario che è stato aperto solo alcuni mesi fa.