Solidarietà ed esibizioni musicali e artistiche si fondono per dar vita alla sesta edizione di “Un pianoforte per strada”, che si svolgerà venerdì 5 gennaio dalle 9 alle 21 nella centralissima via Argiro a Bari, nel tratto compreso tra via Piccinni e via Abate Gimma. L’iniziativa, organizzata dall’associazione “FPS – Arte e Cultura”, ha l’obiettivo di raccogliere fondi destinati a due organizzazioni di volontariato, “Incontra” che assiste famiglie bisognose e senza fissa dimora e “Una stanza per un sorriso” che si occupa di malattie tumorali attraverso screening gratuiti e dona parrucche per pazienti non abbienti affette da patologie oncologiche. A presentare la no-stop di solidarietà è stato il viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto che, come ogni anno, si esibirà in una serie di perfomance al pianoforte. Oltre alle esibizioni musicali e artistiche tra musicisti jazz, attori, cori, pianisti di musica classica con guest star “a sorpresa”, saranno presenti medici e volontari dell’associazione “Una stanza per un sorriso” con il loro camper informativo in tema di prevenzione; mentre i volontari di “Incontra” raccoglieranno indumenti e coperte per i bisognosi.