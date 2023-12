È morto intorno alle 20.30 di lunedì 18 dicembre un uomo di 63 anni, incensurato in seguito a una sparatoria nel quartiere Poggiofranco di Bari, in via Tauro. L’uomo sarebbe stato raggiunto da alcuni colpi d’arma da fuoco, almeno sei. Il suo nome è Mauro Di Giacomo: di professione faceva l’osteopata e abitava proprio in quella via.