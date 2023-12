Inaugurati i nuovi uffici della Procura di Bari in via Dioguardi, sede ricavata in una “torre” dell’ex palazzo della Telecom. I nuovi spazi saranno occupati per un periodo transitorio in attesa della realizzazione del nuovo “Parco della Giustizia” per il quale sono stati stanziati 405 milioni di euro fuori dal Pnrr. A presenziare all’inaugurazione, oltre al procuratore della Repubblica di Bari, Roberto Rossi, anche il viceministro della Giustizia, Francesco Paolo Sisto.

Una giustizia che a Bari si fa squadra, ha poi ribadito Sisto, prima di soffermarsi sul tema riforma della Giustizia e di come il Governo stia lavorando ad un tema particolarmente dibattuto: la durata dei processi in Italia.

