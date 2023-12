Si è riunito a Bari il Comitato di sorveglianza PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027 per monitorare l’avanzamento dei lavori che riguardano la programmazione 2021-2027 e, dunque, dei primi fondi che la Regione Puglia sta stanziando per aiutare le imprese del territorio. La riunione, coordinata dal Dirigente sezione Programmazione unitaria della Regione Puglia Pasquale Orlando, è stata utile a riepilogare le procedure approvate e quelle di prossima approvazione del Programma regionale. In apertura dei lavori è intervenuto l’assessore regionale a Lavoro, Formazione professionale, Diritto allo studio, Istruzione ed Università Sebastiano Leo che ha sottolineato come, in un contesto particolare condizionato da diversi fattori, tra cui il cambiamento climatico, ma soprattutto la prosecuzione ed anzi moltiplicazione delle aree di conflitto a livello internazionale, le politiche di coesione siano destinate a svolgere un ruolo ancora più decisivo rispetto al passato, che attiene direttamente alla tenuta democratica dei diversi Stati membri ed alla difesa dei valori più profondi di solidarietà e cooperazione. Durante la riunione, il Comitato ha approvato il Piano unitario di valutazione del Programma che prevede valutazioni ex post del Programma regionale 2014-2020, in itinere ed ex post del sessennio 2021-2027. A relazionare sulle attività svolte nell’ambito della strategia di comunicazione del Programma è stato Rocco De Franchi, direttore della Struttura speciale comunicazione istituzionale della Regione.