Dal 6 dicembre, passando per il Santo Natale, fino ad arrivare alla grande festa che ogni anno porta tra le strade di Bari tantissimi fedeli e curiosi. Nel capoluogo pugliese non si smette mai di venerare San Nicola, il Santo dei bambini, che unisce due culture quella occidentale e quella orientale. Si è parlato proprio di inclusione nel corso del Convegno “San Nicola è di Bari”, svoltosi all’interno del villaggio turistico Baia San Giorgio e organizzato dall’associazione di promozione sociale Hi Nic Human’s inclucation in collaborazione con le tante associazioni che ogni anno portano in scena lo spettacolo del Corteo Storico con costumi, musica e tradizioni dell’epoca.