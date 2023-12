Un inseguimento ad alta velocità terminato con un incidente ed il ferimento di due carabinieri. E’ quando accaduto a Giovinazzo nella serata di mercoledì 13 dicembre. I militari poco dopo le ore 20, mentre erano in servizio nell’ambito dei consueti controlli del territorio a bordo della loro Alfa Romeo Giulietta, hanno notato un’auto sospetta (un’Audi A3) che procedeva a fari spenti nei pressi della stazione ferroviaria. Decisi a volerci vedere chiaro, hanno intimato l’alt al conducente del veicolo, ma quest’ultimo anziché fermarsi ha accelerato nel tentativo di fuggire. Ne è nato un inseguimento in pieno centro concluso con l’auto dei carabinieri che avrebbe perso il controllo andando ad impattare contro un cordolo stradale all’altezza della rotatoria tra via de Ceglie e via del Ciuccio. Gli airbag del veicolo si sono aperti regolarmente, evitando conseguenze peggiori per i due militari a bordo. Hanno riportato fortunatamente solo ferite lievi. I due carabinieri sono stati soccorsi sul posto da una equipe sanitaria del 118 e poi medicati all’ospedale “San Paolo”. Per loro la prognosi è di cinque giorni. L’Audi ha invece proseguito la sua fuga facendo perdere ogni traccia. Sono in corso gli accertamenti. Non si esclude che si trattasse di un’auto rubata.