L’influenza stagionale non dà tregua alla Puglia e ad essere colpiti sono soprattutto i bambini. È quanto emerge dal nuovo monitoraggio settimanale effettuato, come di consueto, dalla rete dei “medici sentinella”. Il periodo di riferimento è quello compreso tra il 27 novembre ed il 3 dicembre, quando nella regione sono stati registrati 821 nuovi casi di influenza, per una incidenza pari a 9,35 casi ogni 1.000 pazienti assistiti dai medici di base. Una cifra che si colloca ben al di sopra di quella che è valutata come la media stagionale.

Complice probabilmente il drastico abbassamento delle temperature degli ultimi giorni, il virus sta circolando molto più in fretta. Nella settimana del monitoraggio, l’incidenza si è infatti nettamente alzata, rispetto ai 7 giorni precedenti, coinvolgendo anche la fascia più anziana della popolazione, nonché quella più a rischio.

I più colpiti, tuttavia, numeri alla mano, restano i bambini: nella fascia d’età compresa tra 0 e 4 anni si registrano infatti 14,21 casi ogni 1.000 assisiti, contro i 9 della scorsa settimana. 9,36 invece i casi relativi ai bambini tra i 5 e i 14 anni.

Dati in salita anche tra gli adulti: sono 9,60 casi ogni 1.000 pazienti nella fascia tra 15 e 64 anni. Virus in crescita anche nella popolazione over 65 con 7,27 casi, con un’incidenza ben più elevata rispetto alla media stagionale.