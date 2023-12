Nella mattinata 9 dicembre 2023, i Carabinieri del Comando Provinciale di Bari e i volontari dell’associazione “A.Ge.B.E.O. e Amici di Vincenzo Odv” hanno incontrato i bambini ricoverati presso il Reparto di Oncoematologia Pediatrica del Policlinico di Bari, nella volontà condivisa di estendere un messaggio di solidarietà e di speranza ai bambini in cura, in occasione delle prossime festività natalizie.

Alla presenza del dott. Nicola Santoro, Responsabile dell’U.O.C. Oncoematologia Pediatrica e dei volontari dell’associazione “A.Ge.B.E.O. e Amici di Vincenzo Odv”, diretti dalla Vice Presidente nonché responsabile dei volontari, Isabella Spada, una rappresentanza di Carabinieri della Stazione di Bari Picone e del Nucleo Radiomobile di Bari ha incontrato circa 30 bambini, allestendo per l’occasione un parco veicoli con autovetture utilizzate dall’Arma nei servizi di pronto intervento e di controllo del territorio.

L’iniziativa ha consentito ai piccoli di “trasformarsi” per un giorno in giovani Carabinieri, salendo a bordo delle Alfa Romeo “Giulia” e “Tonale”, quest’ultima recentemente assegnata ai Nuclei Radiomobile d’Italia, oltre che conoscere il cane “zak” del Nucleo Carabinieri Cinofili di Modugno, esibitosi in un’attività dimostrativa di ricerca di esplosivi.

La particolare giornata è stata l’occasione per i Carabinieri di consolidare l’amicizia con i bambini del Reparto di Oncoematologia Pediatrica, nata il 5 aprile scorso in occasione della donazione delle uova di Pasqua, e di conoscere – tra le altre – la storia di Giovanni, aspirante Carabiniere, e degli altri piccoli ai quali i militari hanno rivolto gli auguri di pronta guarigione nonché di coronare in futuro i loro sogni.