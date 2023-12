La sicurezza a Bari è stato il tema al centro dell’incontro organizzato da Fratelli d’Italia, a cui ha partecipato anche il sottosegretario al Ministero dell’Interno Emanuele Prisco che ha illustrato il pacchetto Sicurezza del Governo Meloni. Il Viminale ha inviato in Puglia 165 agenti di Polizia in più, di cui 75, la maggior parte, a Bari, mentre a Brindisi ne saranno inviati 37, 23 a Foggia, 20 nella Bat, nessuno invece a Lecce. Tutti i poliziotti saranno operativi dal 10 gennaio 2024. Dalla sicurezza stradale alla sicurezza delle aree pubbliche passando per l’utilizzo della polizia municipale nel capoluogo pugliese, in cui ultimamente si sono registrati diversi casi di risse e spaccate, sono i temi trattati nell’incontro con gli elettori. Secondo il sottosegretario Prisco l’invio di altri poliziotti è la prima più urgente risposta del Governo per tentare di arginare l’allarme micro e macro criminalità.



