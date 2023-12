Spiritualità, tradizione e riti popolari si fondono per dar vita a una delle ricorrenze più attese a Bari che il 6 dicembre festeggia San Nicola, dando di fatto inizio al periodo Natalizio. Dalla Santa Messa all’alba all’interno della Basilica nicolaiana gremita di gente alla Fiaccolata degli atleti, evento giunto alla 30esima edizione, quest’anno dedicato al tema della pace, dal tepore di una cioccolata calda, alla colazione con fragranti popizze e scagliozze. Bari Vecchia si popola di tantissimi fedeli e di curiosi, giovani e non, che hanno sfidato il freddo della notte per attraversare le stradine della città vecchia e assaporare i gusti tradizionali, godere dei riti in vista dell’arrivo del Natale e scoprire qualche curiosità.