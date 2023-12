Un nuovo modo di imparare la storia. È questo l’obiettivo del progetto di promozione alla lettura “6 in Storia” che si è tenuto in tre giornate presso il Liceo Carmine Sylos di Bitonto. L’iniziativa, finanziata dal Comune di Bitonto all’interno della “Rete dei Festival”, con capofila Imago Mundi OdV, è di fatto un nuovo format letterario sulle “storie che raccontano la Storia”. L’idea è, infatti, quella di introdurre alcune vicende e/o personaggi chiave della Storia, italiana e internazionale, attraverso diversi generi letterari come romanzi storici fiction e no-fiction, biografie, raccolte di racconti, saggistica divulgativa, vicende di attualità e anche di cronaca, per loro natura più affascinanti e accattivanti soprattutto per i giovani. La conduzione di tutti gli eventi in ambito scolastico è affidata alla formatrice Marina Boetti e alla edu-attrice Giulia Loglio che ha rappresentato in forma di reading teatrale le storie dei libri presentati e in particolare la vita della grande astronoma “Ipazia” partendo dalle riflessioni del libro di Dacia Maraini “In nome di Ipazia”.