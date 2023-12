L’esposizione “Illustrazioni” e l’opera “L’abbraccio”, entrambe a firma del Maestro putignanese Nicola Genco, sono state presentate all’interno del Dipartimento Cultura e Turismo della Regione Puglia. “Illustrazioni”, mostra a cura di Rosalinda Romanelli, raccoglie trentasei stampe da illustrazioni originali, realizzate in varie tecniche, a partire dagli anni ’90 sino ad oggi, raffiguranti il fermento letto dall’autore nelle manifestazioni culturali pugliesi. Ad ispirare i colori e le matite dell’artista sono stati l’Europa Jazz Festival, il Talos di Ruvo di Puglia, il Carnevale di Putignano insieme al folklore dell’Accademia delle Corna, Borgo in Fiore per arrivare alle recenti iniziative legate al progetto Le Strade delle Fiaba. Prossimi al periodo delle festività natalizie, straziante quanto conturbante nelle sue forme e disposizione, l’opera “L’abbraccio”, un presepe contemporaneo, raffigura la Sacra Famiglia in un abbraccio turbato e affannato, rimandando alle sofferenze delle famiglie dilaniate dalle guerre, delle migrazioni e dai drammatici naufragi che colpiscono loro lungo le tratte mediterranee.