Aiutare i nuovi poveri e le mense di Bari. Con questo obiettivo prende il via la decima edizione dello spettacolo benefico “Le Strade di San Nicola”, lo show organizzato dall’omonima federazione di associazioni che, nel nome della solidarietà, vedrà artisti di fama nazionale alternarsi sul palco del teatro Petruzzelli il prossimo 8 dicembre. Dal cantautore Michele Zarrillo, ai Neri per Caso, passando per i comici Gianluca Impastato e Uccio De Santis, “I Salvatullo” – coppia nella vita e sul palco composta da Raffaello Tullo, leader della Rimamband, e Martina Salvatore – l’imitatore e cabarettista Leonardo Fiaschi e il duo Soul Experience, composto dal sassofonista Bruno Tassone e dal dj Tatien. “Le Strade di San Nicola” è un progetto benefico che si ispira al Santo di Myra, protagonista di numerose leggende riguardanti miracoli a favore di poveri e defraudati. Il ricavato, ogni anno, viene interamente devoluto ai progetti benefici individuati attraverso le associazioni confederate. Nel corso di ogni edizione vengono celebrate due eccellenze nazionali. Il punto più alto dello show è infatti costituito dall’assegnazione del premio “Le Strade di San Nicola” che viene assegnato ad una personalità che si è distinta per generosità e sostegno ad iniziative solidali. Verrà inoltre consegnato ad un grande e giovane artista del nostro territorio il premio “Le Strade di San Nicola Art”.