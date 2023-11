La data di partenza dei saldi invernali resta fissata, anche in Puglia, al 5 gennaio 2024. Lo ha stabilito nei giorni scorsi la Commissione Sviluppo Economico della Conferenza delle Regioni, che, accogliendo le richieste di alcune associazioni di categoria, ha confermato la data già prevista per l’avvio delle vendite di fine stagione.

Niente di fatto, dunque, per la richiesta di posticipo avanzata da Confesercenti (e, in Puglia, anche da Confcommercio) che aveva proposto uno slittamento della data, alla luce delle condizioni meteorologiche delle ultime settimane che, con il prolungato bel tempo, hanno di fatto bloccato le vendite di capi invernali. In Puglia, la richiesta aveva anche incassato il sostegno dell’assessorato regionale allo Sviluppo Economico, con l’assessore Delli Noci che si era fatto portavoce dell’istanza al tavolo della Conferenza delle Regioni.

Quest’ultima, tuttavia, come detto ha confermato il mantenimento della data prevista dall’accordo ormai dal 2011 che individua nel primo giorno feriale antecedente l’Epifania la data di inizio dei saldi invernali.

Nel corso degli incontri in Conferenza delle Regioni sarebbe comunque emersa la volontà di continuare a discutere della necessità di rivedere le date di avvio dei saldi alla luce degli evidenti cambiamenti climatici che stanno condizionando inevitabilmente anche la programmazione delle attività commerciali del nostro paese.

«Il nostro impegno per chiedere una modifica dei regolamenti attualmente applicati ed evidentemente desueti e fuori contesto economico non cesserà – afferma Confesercenti Bari in merito alla decisione – Esprimiamo massima vicinanza a tutti i commercianti colpiti e penalizzati da questa scelta».