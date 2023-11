È l’inizio di una nuova era a Terlizzi nel servizio rifiuti porta a porta. Il countdown è cominciato ieri sera con un incontro aperto a tutta la cittadinanza, ospitato nella pinacoteca De Napoli, nel corso del quale è stato presentato il “nuovo kit” intelligente per la raccolta differenziata tracciabile. È composto da due mastelli, umido e polivalente, e sarà consegnato direttamente nelle case dei terlizzesi a partire dal prossimo primo dicembre. La novità importante è rappresentata dal TAG, un chip inserito in entrambi i mastelli attraverso il quale si collega direttamente l’utente al singolo bidoncino. Questo permetterà di avere una serie di informazioni come il volume del rifiuto, la frequenza del conferimento, oltre che di segnalare eventuali conferimenti non idonei.

Un altro importante passo in avanti verso l’efficientamento del servizio di raccolta differenziata porta a porta nell’ottica di una tariffazione puntuale del rifiuto, con la quale si pagherà la TARI sulla base dei rifiuti effettivamente prodotti.