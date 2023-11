La Procura di Bari ha chiuso le indagini sull’incidente in cui, la sera dell’11 dicembre 2022 sulla Statale 96 tra Modugno e Palo, morirono tre ragazzi che viaggiavano su una Mini Cooper One nello scontro con un bus turistico. Indagato per omicidio stradale plurimo e lesioni il 30enne che era alla guida dell’auto con a bordo le tre giovani vittime: Sara Grimaldi, 19enne barese residente a Palo, Michele Traetta, 21enne di Bitonto residente a Toritto e Elisa Buonsante, 25enne di Triggiano residente a Mola. Nel violento impatto rimase ferito il quinto amico che era con loro in auto.

La Procura ha invece stralciato la posizione dell’autista del bus, inizialmente indagato, e ne ha chiesto l’archiviazione. Gli accertamenti disposti dal pm, sulla base di rilievi tecnici e dei filmati delle telecamere di videosorveglianza della stazione di servizio nei pressi del punto dove è avvenuto lo schianto mortale, e che hanno immortalato il momento dell’incidente, hanno consentito di ricostruire la dinamica.

Secondo gli inquirenti, quella sera il 30enne provò a sorpassare da destra due auto che lo precedevano – e che avevano rallentato per permettere a un autobus di immettersi nella corsia uscendo dalla stazione di servizio – viaggiando a 120 chilometri all’ora in un tratto di strada in cui il limite è di 50. Nella manovra, però, la Mini si sarebbe schiantata contro l’autobus e avrebbe finito la sua corsa contro un muro di cemento armato. La responsabilità dell’incidente, quindi, secondo la Procura, sarebbe stata unicamente del conducente dell’auto su cui viaggiavano le vittime.