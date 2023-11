Nonostante fosse ai domiciliari era solito ricevere in casa diverse persone. Così, nel corso di un’attività di controllo, i carabinieri hanno svolto una “accurata perquisizione domiciliare” – si legge in una nota dei militari – grazie alla quale sono state ritrovati un giubbotto antiproiettile e due pistole, una Beretta calibro 7,65 e una pistola clandestina a tamburo, senza marca e matricola.

Così, un 48enne con precedenti penali, residente nel quartiere San Paolo di Bari, è stato arrestato in flagranza per detenzione illegale di un’arma comune da sparo e di un’arma clandestina. Le armi sono state sequestrate in attesa degli accertamenti per appurare l’eventuale utilizzo delle stesse in attività delittuose. Il 20 novembre il gip di Bari ha convalidato l’arresto del 48enne disponendone i domiciliari.