Alta velocità Roma-Bari, 1493km di rete stradale pugliese gestita da Anas con un investimento complessivo di oltre 3miliardi di euro, di cui 351milioni di manutenzione programmata e 3 miliardi di nuove opere; rete ferroviaria con interventi previsti nel 2023 di 11 miliardi di cui più di un miliardo e 300milioni per il nodo ferroviario Sud di Bari e il nodo ferroviario nord; raddoppio della tratta Bari-Noicattaro con un costo totale di investimento 170milioni per una riduzione dei tempo di percorrenza a meno di un’ora e l’eliminazione di 9 passaggi a livello tra Triggiano e Capurso; un collegamento ferroviario dall’aeroporto del Salento alla stazione di Brindisi entro il 2026 per un costo totale di 144milioni. Sono solo alcuni degli interventi illustrati dal vice presidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini nel capoluogo pugliese, all’interno del Terminal Crociere del Porto, per illustrare il Paese del futuro e i progetti dei prossimi anni.

Salvini, a margine dell’incontro, si è anche soffermato sulle prossime amministrative che riguardano Bari e Lecce. La Lega solo qualche giorno fa aveva proposto al centrodestra due nomi: deputato Davide Bellomo e il consigliere Fabio Romito.

Il servizio.