Inquietante episodio, questa mattina, alla periferia di Palo del Colle. Diversi colpi di arma da fuoco sono stati esplosi all’indirizzo di un bar, tra via Mediterraneo e via Basilicata, nella zona 167. Il fatto è accaduto poco dopo l’ora di pranzo. I proiettili hanno colpito le pareti esterne del locale. Fortunatamente non si sono registrati feriti. Sul posto la Polizia Locale, la Guardia di Finanza e gli agenti della Polizia Scientifica. Indagini sono in corso per risalire agli autori del gesto.