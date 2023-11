La soppressione dal primo gennaio di tutte le agenzie della Regione Puglia da Asset, ad Arti, passando per Pugliapromozione, Arif, Adisu, Arpal, Ager e Apulia Film Commission, per evitare ulteriori costi della politica e per fare in modo che le competenze ritornino in capo agli assessorati. È questa la proposta di legge del gruppo regionale di Fratelli d’Italia che nel corso di una conferenza stampa ha espresso preoccupazione in quanto, spiegano, si parla di “enti ed agenzie partecipate dalla regione tutti coinvolti in scandali”: Nella proposta di legge si ipotizza la nomina da parte della giunta regionale di un commissario, scelto tra i già dipendenti della Regione Puglia, con un costo che non superi i 30mila euro annui, per ognuna agenzia entro il 31 dicembre; commissario che dovrà completare le attività di trasferimento del personale entro il 30 giugno 2024 in capo agli assessorati.

Altra richiesta da parte del gruppo regionale di Fratelli d’Italia è di smettere di giocare sui “Giochi del Mediterraneo”. Il servizio.