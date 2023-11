“Una vera follia la scelta della Regione Puglia di investire i fondi disponibili su nuove sedi per uffici e archivi regionali”, nello specifico 12milioni come annunciato lo scorso 31 ottobre dal presidente Michele Emiliano e dal vice Raffaele Piemontese, “invece di destinarli alle opere a tutela delle vite umane”. Sono queste le parole del Consigliere regionale Antonio Tutolo, Gruppo Misto, che questa mattina ha tenuto una conferenza stampa proprio per porre degli interrogativi sui 42 milioni di euro da investire nel 2024 perché, spiega Tutolo, “dare il via libera a nuove cattedrali nel deserto nulla ha a che fare col dissesto idrogeologico”.

Un tema più che mai attuale visto anche le ultime notizie che hanno riguardato il direttore di Asset Puglia, Elio Sannicandro, indagato per corruzione in relazione al pagamento di una presunta tangente di 60mila euro quale corrispettivo per garantire l’aggiudicazione di un appalto integrato relativo alla realizzazione di lavori in bacini idrografici.