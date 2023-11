È il giorno dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate. Si è svolta nel Sacrario Militare Caduti d’Oltremare di Bari, che raccoglie i resti di oltre 75mila soldati, marinai e aviatori caduti nei due conflitti mondiali, di cui 41mila ignoti, la solenne cerimonia commemorativa per l’anniversario del 4 Novembre. Le celebrazioni si sono svolte alla presenza del Presidente del Senato della Repubblica, Ignazio La Russa, in rappresentanza del Capo dello Stato accompagnato dal Ministro per gli Affari Europei, il Sud, la Coesione Sociale e il PNRR, On. Raffaele Fitto, delegato in rappresentanza ufficiale del Governo. La Russa, arrivato intorno alle 11.30, ha prima deposto una corona d’alloro davanti all’altare, per poi firmare l’albo d’onore. Poi lo svolgimento della Santa Messa svolta dall’arcivescovo di Bari e Bitonto, monsignor Giuseppe Satriano. All’appuntamento hanno preso parte anche il viceministro della Giustizia, Francesco Paolo Sisto, il sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato, e numerose autorità locali, tra cui il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, e il sindaco di Bari Antonio Decaro. Un breve discorso del Ministro Fitto e poi La Russa ha salutato con una stretta di mano i familiari delle vittime di guerra.